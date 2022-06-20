Военные РФ и ЛНР окружили группировку ВСУ на пути к Лисичанску

Российская армия совместно с войсками Луганской народной республики (ЛНР) окружили украинскую группировку на пути к Лисичанску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — отметил Марочко в эфире «России 24».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Позиции ВСУ атакуют, в том числе, с воздуха с помощью Су-34, сообщает Пятый канал. Их невозможно заметить и поймать, уверяет издание.
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