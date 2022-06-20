Военные РФ и ЛНР окружили группировку ВСУ на пути к Лисичанску

20 июня 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Российская армия окружила ВСУ в Горском и Золотом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия совместно с войсками Луганской народной республики (ЛНР) окружили украинскую группировку на пути к Лисичанску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — отметил Марочко в эфире «России 24». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Позиции ВСУ атакуют, в том числе, с воздуха с помощью Су-34, сообщает Пятый канал. Их невозможно заметить и поймать, уверяет издание. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия совместно с войсками Луганской народной республики (ЛНР) окружили украинскую группировку на пути к Лисичанску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — отметил Марочко в эфире «России 24». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Позиции ВСУ атакуют, в том числе, с воздуха с помощью Су-34, сообщает Пятый канал. Их невозможно заметить и поймать, уверяет издание.