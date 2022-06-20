Военные РФ и ЛНР окружили группировку ВСУ на пути к Лисичанску

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Российская армия окружила ВСУ в Горском и Золотом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия совместно с войсками Луганской народной республики (ЛНР) окружили украинскую группировку на пути к Лисичанску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — отметил Марочко в эфире «России 24».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Позиции ВСУ атакуют, в том числе, с воздуха с помощью Су-34, сообщает Пятый канал. Их невозможно заметить и поймать, уверяет издание.

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Российская армия совместно с войсками Луганской народной республики (ЛНР) окружили украинскую группировку на пути к Лисичанску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — отметил Марочко в эфире «России 24». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Позиции ВСУ атакуют, в том числе, с воздуха с помощью Су-34, сообщает Пятый канал. Их невозможно заметить и поймать, уверяет издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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