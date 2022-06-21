21 июня 2022

Пермскую предпринимательницу осудили за взятку главврачу больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, приговор, зал суда, судебное заседание, судья, суд
Женщину признали виновной в даче взятки Фото:

В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, которая занималась поставками питания в региональные больницы. Женщину признали виновной в даче взятки, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

«20 апреля 2020 года и 18 июня 2020 года 60-летняя женщина передала главврачу одного из медучреждений краевого центра часть взятки в 70 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 150 тысяч рублей за организацию внесения условий в техзадание при размещении аукциона на заключение договора на оказание услуг по организации питанием пациентов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Измененные условия в техзадание должны были обеспечить женщине победу в конкурсе на оказание услуг питания.

После передачи денег женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на даче взятки попалась главврач пермского дома ребенка. Также в Перми за взятку осудили бывшего главного врача детской больницы.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, которая занималась поставками питания в региональные больницы. Женщину признали виновной в даче взятки, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. «20 апреля 2020 года и 18 июня 2020 года 60-летняя женщина передала главврачу одного из медучреждений краевого центра часть взятки в 70 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 150 тысяч рублей за организацию внесения условий в техзадание при размещении аукциона на заключение договора на оказание услуг по организации питанием пациентов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Измененные условия в техзадание должны были обеспечить женщине победу в конкурсе на оказание услуг питания. После передачи денег женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на даче взятки попалась главврач пермского дома ребенка. Также в Перми за взятку осудили бывшего главного врача детской больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...