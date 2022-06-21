21 июня 2022

Военнослужащий из ЯНАО погиб под обстрелом ВСУ

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
С погибшим простятся в Салехарде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Салехарда Александр Фомин погиб в ходе спецоперации на Украине, защищая ДНР. Информацию о смерти салехардца URA.RU подтвердили в правительстве ЯНАО.

«Погребение планируется в Салехарде. Оно пройдет со всеми почестями», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил URA.RU председатель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов, Фомин попал под минометный обстрел. «Как передали боевые товарищи, был минометные обстрел. [Фомин] Получил ранение несовместимое с жизнью», — пояснил Уколов.

Ранее жители ЯНАО простились с еще одним ямальцем. Контрактник Андрей Иванов из Лабытнанги погиб, спасая раненных.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. По данным Минобороны, действия российских военных направлены на помощь Донбассу.

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Военнослужащий из Салехарда Александр Фомин погиб в ходе спецоперации на Украине, защищая ДНР. Информацию о смерти салехардца URA.RU подтвердили в правительстве ЯНАО. «Погребение планируется в Салехарде. Оно пройдет со всеми почестями», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как сообщил URA.RU председатель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов, Фомин попал под минометный обстрел. «Как передали боевые товарищи, был минометные обстрел. [Фомин] Получил ранение несовместимое с жизнью», — пояснил Уколов. Ранее жители ЯНАО простились с еще одним ямальцем. Контрактник Андрей Иванов из Лабытнанги погиб, спасая раненных. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. По данным Минобороны, действия российских военных направлены на помощь Донбассу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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