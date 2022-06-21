Военнослужащий из ЯНАО погиб под обстрелом ВСУ

22 июня 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

С погибшим простятся в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Салехарда Александр Фомин погиб в ходе спецоперации на Украине, защищая ДНР. Информацию о смерти салехардца URA.RU подтвердили в правительстве ЯНАО. «Погребение планируется в Салехарде. Оно пройдет со всеми почестями», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как сообщил URA.RU председатель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов, Фомин попал под минометный обстрел. «Как передали боевые товарищи, был минометные обстрел. [Фомин] Получил ранение несовместимое с жизнью», — пояснил Уколов. Ранее жители ЯНАО простились с еще одним ямальцем. Контрактник Андрей Иванов из Лабытнанги погиб, спасая раненных. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. По данным Минобороны, действия российских военных направлены на помощь Донбассу. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Военнослужащий из Салехарда Александр Фомин погиб в ходе спецоперации на Украине, защищая ДНР. Информацию о смерти салехардца URA.RU подтвердили в правительстве ЯНАО. «Погребение планируется в Салехарде. Оно пройдет со всеми почестями», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как сообщил URA.RU председатель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов, Фомин попал под минометный обстрел. «Как передали боевые товарищи, был минометные обстрел. [Фомин] Получил ранение несовместимое с жизнью», — пояснил Уколов. Ранее жители ЯНАО простились с еще одним ямальцем. Контрактник Андрей Иванов из Лабытнанги погиб, спасая раненных. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. По данным Минобороны, действия российских военных направлены на помощь Донбассу.