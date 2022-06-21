Роман Арефьев уехал на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Салехарда (ЯНАО) от «Единой России» Роман Арефьев восстанавливает жилые дома в Мариуполе. Как он сообщает в своем telegram-канале, в одном из таких домов снайпер убил отца, а пятеро детей остались сиротами.

«Хроники волонтера. Помогаем жителям Мариуполя восстанавливать их дома. Потрясла история одной семьи, в которой на глазах детей снайперша-наемница (предположительно с позывным Лисица) убила отца. Главу семьи похоронили во дворе, а пятеро детей остались сиротами. Страшное горе и оно здесь повсеместно», — написал Роман Арефьев.

Ранее URA.RU сообщало, что Роман Арефьев занялся воспитанием детей из Салехарда. Со студентами Ямальского многопрофильного колледжа была проведена патриотическая встреча.

По решению президента РФ, Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны, сообщал Владимир Путин. Многие регионы РФ взяли шефство над территориями Донбасса. Власти Ямала будут восстанавливать Волноваху.