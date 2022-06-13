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Главы ДНР и ЯНАО обсудили шефство над Волновахой

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ХХ съезд партии
Губернатор ЯНАО и глава ДНР провели встречу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отметил, что Ямалу предстоит проделать большой объем по восстановлению Волновахского района. Об этом руководитель республики написал в свое telegram-канале.

«Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования. Там еще неспокойно — обстрелы продолжаются. <…> Так что работы предстоит очень много. Гости отметили, что было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне очень хотят помочь нам», — написал глава ДНР.

Также Пушилин поблагодарил главу Ямала за смелость. «Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», — написал руководитель республики. Ранее Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с главой Волновахского района. Как сообщал корреспондент URA.RU с места событий, в Волновахе военными Украины и нацбатами полностью разрушена инфраструктура.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Помимо этого, целью этих действий также была помощь Донбассу. Как сообщало Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.

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Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отметил, что Ямалу предстоит проделать большой объем по восстановлению Волновахского района. Об этом руководитель республики написал в свое telegram-канале. «Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования. Там еще неспокойно — обстрелы продолжаются. <…> Так что работы предстоит очень много. Гости отметили, что было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне очень хотят помочь нам», — написал глава ДНР. Также Пушилин поблагодарил главу Ямала за смелость. «Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», — написал руководитель республики. Ранее Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с главой Волновахского района. Как сообщал корреспондент URA.RU с места событий, в Волновахе военными Украины и нацбатами полностью разрушена инфраструктура. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Помимо этого, целью этих действий также была помощь Донбассу. Как сообщало Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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