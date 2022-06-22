Максима Галкина «помиловали» в Украине

Уехавший из России юморист Максим Галкин был исключен из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такие данные появились на сайте Министерства культуры и информационной политики.
«Согласно данным сайта Минкультуры, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно — не указано). После чего данные о Галкине из него исчезли», — сообщает агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ).
Галкина объявили угрозой национальной безопасности в ноябре 2021 года. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень. После начала спецоперации РФ в Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Туда же уехал телеведущий Михаил Шац.
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