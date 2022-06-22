Максима Галкина «помиловали» в Украине

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Галкин перестал быть угрозой нацбезопасности Украины Фото:

Уехавший из России юморист Максим Галкин был исключен из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такие данные появились на сайте Министерства культуры и информационной политики.

«Согласно данным сайта Минкультуры, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно — не указано). После чего данные о Галкине из него исчезли», — сообщает агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ).

Галкина объявили угрозой национальной безопасности в ноябре 2021 года. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень. После начала спецоперации РФ в Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Туда же уехал телеведущий Михаил Шац.

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Уехавший из России юморист Максим Галкин был исключен из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такие данные появились на сайте Министерства культуры и информационной политики. «Согласно данным сайта Минкультуры, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно — не указано). После чего данные о Галкине из него исчезли», — сообщает агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ). Галкина объявили угрозой национальной безопасности в ноябре 2021 года. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень. После начала спецоперации РФ в Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Туда же уехал телеведущий Михаил Шац.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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