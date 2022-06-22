Максима Галкина «помиловали» в Украине 22 июня 2022 в 19:27 Размер текста - 17 + Галкин перестал быть угрозой нацбезопасности Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уехавший из России юморист Максим Галкин был исключен из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такие данные появились на сайте Министерства культуры и информационной политики. «Согласно данным сайта Минкультуры, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно — не указано). После чего данные о Галкине из него исчезли», — сообщает агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ). Галкина объявили угрозой национальной безопасности в ноябре 2021 года. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень. После начала спецоперации РФ в Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Туда же уехал телеведущий Михаил Шац. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Уехавший из России юморист Максим Галкин был исключен из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такие данные появились на сайте Министерства культуры и информационной политики. «Согласно данным сайта Минкультуры, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно — не указано). После чего данные о Галкине из него исчезли», — сообщает агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ). Галкина объявили угрозой национальной безопасности в ноябре 2021 года. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень. После начала спецоперации РФ в Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Туда же уехал телеведущий Михаил Шац. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям