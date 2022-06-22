22 июня 2022

Джонсон: над миром нависла «угроза усталости» из-за Украины

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Фото. Пермь., флаг украины
Борис Джонсон увидел «угрозу усталости» в мире от темы Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

События вокруг Украины создали «угрозу усталости» во всем мире, растущая инфляция демонстрирует невозможность людей противостоять внешним воздействиям. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — все это сказывается на стойкости людей», — сказал Джонсон в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung. Вместе с тем он заявил, что несмотря на это Запад «продолжит помогать украинцам», но не собирается «навязывать свои взгляды» в сложившейся ситуации.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. В итоге антироссийские санкции сыграли в первую очередь против западных стран. Так, в США зафиксирован огромный рост инфляции, а в Европе растут цены на энергоносители и продукты.

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События вокруг Украины создали «угрозу усталости» во всем мире, растущая инфляция демонстрирует невозможность людей противостоять внешним воздействиям. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — все это сказывается на стойкости людей», — сказал Джонсон в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung. Вместе с тем он заявил, что несмотря на это Запад «продолжит помогать украинцам», но не собирается «навязывать свои взгляды» в сложившейся ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. В итоге антироссийские санкции сыграли в первую очередь против западных стран. Так, в США зафиксирован огромный рост инфляции, а в Европе растут цены на энергоносители и продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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