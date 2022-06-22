Джонсон: над миром нависла «угроза усталости» из-за Украины

23 июня 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон увидел «угрозу усталости» в мире от темы Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине События вокруг Украины создали «угрозу усталости» во всем мире, растущая инфляция демонстрирует невозможность людей противостоять внешним воздействиям. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — все это сказывается на стойкости людей», — сказал Джонсон в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung. Вместе с тем он заявил, что несмотря на это Запад «продолжит помогать украинцам», но не собирается «навязывать свои взгляды» в сложившейся ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. В итоге антироссийские санкции сыграли в первую очередь против западных стран. Так, в США зафиксирован огромный рост инфляции, а в Европе растут цены на энергоносители и продукты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

События вокруг Украины создали «угрозу усталости» во всем мире, растущая инфляция демонстрирует невозможность людей противостоять внешним воздействиям. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — все это сказывается на стойкости людей», — сказал Джонсон в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung. Вместе с тем он заявил, что несмотря на это Запад «продолжит помогать украинцам», но не собирается «навязывать свои взгляды» в сложившейся ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. В итоге антироссийские санкции сыграли в первую очередь против западных стран. Так, в США зафиксирован огромный рост инфляции, а в Европе растут цены на энергоносители и продукты.