22 июня 2022

СовФед простимулирует добычу нефти в тюменской «матрешке»

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Стимулировать добычу планируется с помощью механизма налога на дополнительный доход. Фото:

Совет Федерации одобрил закон, который будет стимулировать добычу нефти из месторождений высоковязкой нефти и высоковыработанных недр. Под закон попадают участки, расположенные в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает Парламентская газета.

«Это планируется делать с помощью механизма налога на дополнительный доход. Кроме того, в законопроекте предусмотрено распространение соответствующего налогового режима на лицензионные участки», — уточняется в СМИ.

Чиновники опасаются закрытия месторождений, где нефть добывать нерентабельно. Таким образом, от закрытия участков могут пострадать моногорода и рабочие поселки, расположенные в окрестностях.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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Совет Федерации одобрил закон, который будет стимулировать добычу нефти из месторождений высоковязкой нефти и высоковыработанных недр. Под закон попадают участки, расположенные в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает Парламентская газета. «Это планируется делать с помощью механизма налога на дополнительный доход. Кроме того, в законопроекте предусмотрено распространение соответствующего налогового режима на лицензионные участки», — уточняется в СМИ. Чиновники опасаются закрытия месторождений, где нефть добывать нерентабельно. Таким образом, от закрытия участков могут пострадать моногорода и рабочие поселки, расположенные в окрестностях. Ранее в Совете Федерации предложили ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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