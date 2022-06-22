СовФед простимулирует добычу нефти в тюменской «матрешке»

23 июня 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Стимулировать добычу планируется с помощью механизма налога на дополнительный доход. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, который будет стимулировать добычу нефти из месторождений высоковязкой нефти и высоковыработанных недр. Под закон попадают участки, расположенные в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает Парламентская газета. «Это планируется делать с помощью механизма налога на дополнительный доход. Кроме того, в законопроекте предусмотрено распространение соответствующего налогового режима на лицензионные участки», — уточняется в СМИ. Чиновники опасаются закрытия месторождений, где нефть добывать нерентабельно. Таким образом, от закрытия участков могут пострадать моногорода и рабочие поселки, расположенные в окрестностях. Ранее в Совете Федерации предложили ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Совет Федерации одобрил закон, который будет стимулировать добычу нефти из месторождений высоковязкой нефти и высоковыработанных недр. Под закон попадают участки, расположенные в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает Парламентская газета. «Это планируется делать с помощью механизма налога на дополнительный доход. Кроме того, в законопроекте предусмотрено распространение соответствующего налогового режима на лицензионные участки», — уточняется в СМИ. Чиновники опасаются закрытия месторождений, где нефть добывать нерентабельно. Таким образом, от закрытия участков могут пострадать моногорода и рабочие поселки, расположенные в окрестностях. Ранее в Совете Федерации предложили ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.