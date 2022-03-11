В СФ предлагают ускорить национализацию активов западных компаний

В СФ предложили ускорить процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Совете Федерации предложили ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«В качестве мер, направленных на адаптацию экономики и дальнейшее социально-экономическое развитие в изменившихся условиях, предлагаем ввести ускоренную процедуру реализации имущества, находящегося на территории Российской Федерации, компаний из иностранных недружественных государств», — говорится в письме. Информацию передает ТАСС.

Кроме того, сенатор предлагает установить нулевую налоговую ставку налога на имущество, приобретенного российскими предпринимателями у иностранных предприятий из недружественных стран после их отказа от экономической деятельности на территории РФ. Также, по мнению Кутепова, нулевую налоговую ставку на такое имущество нужно установить для всех производств, направленных на импортозамещение.

10 марта Мишустин заявил, что внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено в том случае, если компания уйдет из России. По его словам, кабмин будет тщательно мониторить ситуацию с временной приостановкой работы зарубежных компаний.

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever.

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