Госдеп: вопрос о вывозе российских дипломатов из США решается 23 июня 2022 в 01:48 Размер текста - 17 + США ведут дипломатические обсуждения по поводу вывоза российских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон продолжает проводить дипломатические консультации по поводу вывоза российских дипломатов из США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — сказал Нед Прайс. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США не пустили спецборт для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть территорию Соединенных Штатов до конца июня, передает RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется, пишет «Царьград». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Вашингтон продолжает проводить дипломатические консультации по поводу вывоза российских дипломатов из США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — сказал Нед Прайс. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США не пустили спецборт для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть территорию Соединенных Штатов до конца июня, передает RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется, пишет «Царьград». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям