США назвали Россию «первоочередной угрозой» для НАТО

23 июня 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

На саммите власти США объявят о намерениях укрепить безопасность Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия в новой стратегической концепции военно-политического блока будет обозначена в качестве «первоочередной угрозы». Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке президента США Джо Байдена на саммиты Группы семи и НАТО в Германии и Испании. «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу, но в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», — сказал он, передает ТАСС. Сообщается, что участники саммита НАТО в Мадриде объявят о новых обязательствах относительно размещения сил в Европе. Согласно представленным данным, на саммите власти США объявят о намерениях укрепить безопасность Европы. «Ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», — отметил официальный представитель Белого Дома. «Лидеры объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания. Они договорились в марте, что сделают это», — добавил американский чиновник. Ранее сообщалось, что власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Об этом рассказал представитель Белого дома на специальном телефонном брифинге. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия в новой стратегической концепции военно-политического блока будет обозначена в качестве «первоочередной угрозы». Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке президента США Джо Байдена на саммиты Группы семи и НАТО в Германии и Испании. «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу, но в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», — сказал он, передает ТАСС. Сообщается, что участники саммита НАТО в Мадриде объявят о новых обязательствах относительно размещения сил в Европе. Согласно представленным данным, на саммите власти США объявят о намерениях укрепить безопасность Европы. «Ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», — отметил официальный представитель Белого Дома. «Лидеры объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания. Они договорились в марте, что сделают это», — добавил американский чиновник. Ранее сообщалось, что власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Об этом рассказал представитель Белого дома на специальном телефонном брифинге. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.