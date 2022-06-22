В «Связном» сообщили о начале ввоза электроники в обход санкций

23 июня 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Сеть магазинов «Связной» начала ввозить электронику в Россию с помощью схемы, позволяющей обходить антироссийские санкции. Об этом рассказал представитель компании. Представитель «Связного» рассказал, что компания расширила ассортимент магазина более чем на 100 товарных позиций с помощью каналов параллельного импорта, передает «Коммерсант». В Россию были поставлен ряд смартфонов Samsung и iPhone последнего поколения, планшетов, умных часов, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. В компании отметили, что значительная часть устройств, ввезенных по новой схеме, будет дороже на 10-20% чем ввезенные до введения экономических санкций против России. Президент «Связного» Алексей Вуколов подчеркнул, что докризисных запасов на российском рынке хватит еще на два-три месяца. В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. 22 июня Совфед одобрил закон о параллельном импорте. Ранее сообщалось, что российский бизнес уже начал закупать технику с помощью параллельного импорта. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта. Он добавил, министерство готово оперативно отреагировать на подобные просьбы компаний.