22 июня 2022

В «Связном» сообщили о начале ввоза электроники в обход санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, связной
«Связной» ввез в РФ более 100 товарных позиций в обход антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть магазинов «Связной» начала ввозить электронику в Россию с помощью схемы, позволяющей обходить антироссийские санкции. Об этом рассказал представитель компании.

Представитель «Связного» рассказал, что компания расширила ассортимент магазина более чем на 100 товарных позиций с помощью каналов параллельного импорта, передает «Коммерсант». В Россию были поставлен ряд смартфонов Samsung и iPhone последнего поколения, планшетов, умных часов, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

В компании отметили, что значительная часть устройств, ввезенных по новой схеме, будет дороже на 10-20% чем ввезенные до введения экономических санкций против России. Президент «Связного» Алексей Вуколов подчеркнул, что докризисных запасов на российском рынке хватит еще на два-три месяца.

В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. 22 июня Совфед одобрил закон о параллельном импорте.

Ранее сообщалось, что российский бизнес уже начал закупать технику с помощью параллельного импорта. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта. Он добавил, министерство готово оперативно отреагировать на подобные просьбы компаний.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Сеть магазинов «Связной» начала ввозить электронику в Россию с помощью схемы, позволяющей обходить антироссийские санкции. Об этом рассказал представитель компании. Представитель «Связного» рассказал, что компания расширила ассортимент магазина более чем на 100 товарных позиций с помощью каналов параллельного импорта, передает «Коммерсант». В Россию были поставлен ряд смартфонов Samsung и iPhone последнего поколения, планшетов, умных часов, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. В компании отметили, что значительная часть устройств, ввезенных по новой схеме, будет дороже на 10-20% чем ввезенные до введения экономических санкций против России. Президент «Связного» Алексей Вуколов подчеркнул, что докризисных запасов на российском рынке хватит еще на два-три месяца. В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. 22 июня Совфед одобрил закон о параллельном импорте. Ранее сообщалось, что российский бизнес уже начал закупать технику с помощью параллельного импорта. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта. Он добавил, министерство готово оперативно отреагировать на подобные просьбы компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...