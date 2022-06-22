От Байдена требуют «заключить сделку» по баскетболистке УГМК

23 июня 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Президента США призвали помочь вернуть баскетболистку УГМК на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественные организации представляющие права чернокожего населения, ЛГБТ и женщин потребовали от президента США Джо Байдена вернуть на родину американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает газета The New York Times. «Грайнер продолжает терпеть бесчеловечное обращение. Мы выражаем глубокую признательность администрации за усилия по освобождению Грайнер, но настоятельно призываем вас заключить сделку, чтобы Бриттни вернулась домой в Америку немедленно и в целости», — сообщается в заявлении к Байдену. Спортсменку задержали в «Шереметьево» 5 июня, сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. В отношении Грайнер завели уголовное дело по статье о контрабанде, теперь американке грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что супруга Бритни Грайнер обращалась к Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США, кроме этого, фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Также по делу Грайнер высказался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявив, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Общественные организации представляющие права чернокожего населения, ЛГБТ и женщин потребовали от президента США Джо Байдена вернуть на родину американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает газета The New York Times. «Грайнер продолжает терпеть бесчеловечное обращение. Мы выражаем глубокую признательность администрации за усилия по освобождению Грайнер, но настоятельно призываем вас заключить сделку, чтобы Бриттни вернулась домой в Америку немедленно и в целости», — сообщается в заявлении к Байдену. Спортсменку задержали в «Шереметьево» 5 июня, сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. В отношении Грайнер завели уголовное дело по статье о контрабанде, теперь американке грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что супруга Бритни Грайнер обращалась к Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США, кроме этого, фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Также по делу Грайнер высказался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявив, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей.