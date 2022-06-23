РБК: в России планируют поднять маткапитал

Маткапитал на первенца могут поднять до 616,3 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минтруда планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023—2024 годов. Издание отмечает, что подлинность документа подтвердил источник, знакомый с проектом.

«Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тысяч рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч рублей», — пишет РБК. В 2024 году сумма может составить 653,9 тысяч рублей и 864,1 тысяч рублей соответственно, в 2025 году выплата будет 680,1 тысяч рублей и 898,7 тысяч рублей.

Сейчас материнский капитал за рождение первого ребенка — 524,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка можно получить 693,1 тысяч рублей, если семья не получала выплату на первенца и 168,6 тысяч рублей, если оформляла пособие. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к правительству с идеей расширить использование материнского капитала на приобретение автомобиля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить использовать эту выплату для лечения детей, сообщает RT.