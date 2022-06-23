Microsoft собирается ликвидировать бизнес в России

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Компания Microsoft намерена максимально сократить бизнес в России Фото:
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Американская компания программного обеспечения Microsoft намерена продолжать сокращать бизнес в России до тех пор, пока он полностью не исчезнет из страны. Такое заявление сделал президент корпорации Брэд Смит.

«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сказал Смит в онлайн-интервью Washington Post, передает РИА «Новости». Несмотря на это, добавил глава корпорации, Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России.

Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. До этого компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в РФ после начала специальной операции на Украине. Это решение поддержала и американская IT-компания IBM, приостановившая коммерческую деятельность на территории России в начале марта.

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Американская компания программного обеспечения Microsoft намерена продолжать сокращать бизнес в России до тех пор, пока он полностью не исчезнет из страны. Такое заявление сделал президент корпорации Брэд Смит. «Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сказал Смит в онлайн-интервью Washington Post, передает РИА «Новости». Несмотря на это, добавил глава корпорации, Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России. Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. До этого компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в РФ после начала специальной операции на Украине. Это решение поддержала и американская IT-компания IBM, приостановившая коммерческую деятельность на территории России в начале марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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