Microsoft собирается ликвидировать бизнес в России

Американская компания программного обеспечения Microsoft намерена продолжать сокращать бизнес в России до тех пор, пока он полностью не исчезнет из страны. Такое заявление сделал президент корпорации Брэд Смит.
«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сказал Смит в онлайн-интервью Washington Post, передает РИА «Новости». Несмотря на это, добавил глава корпорации, Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России.
Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. До этого компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в РФ после начала специальной операции на Украине. Это решение поддержала и американская IT-компания IBM, приостановившая коммерческую деятельность на территории России в начале марта.
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