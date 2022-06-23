Microsoft собирается ликвидировать бизнес в России

23 июня 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Компания Microsoft намерена максимально сократить бизнес в России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская компания программного обеспечения Microsoft намерена продолжать сокращать бизнес в России до тех пор, пока он полностью не исчезнет из страны. Такое заявление сделал президент корпорации Брэд Смит. «Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сказал Смит в онлайн-интервью Washington Post, передает РИА «Новости». Несмотря на это, добавил глава корпорации, Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России. Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. До этого компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в РФ после начала специальной операции на Украине. Это решение поддержала и американская IT-компания IBM, приостановившая коммерческую деятельность на территории России в начале марта. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американская компания программного обеспечения Microsoft намерена продолжать сокращать бизнес в России до тех пор, пока он полностью не исчезнет из страны. Такое заявление сделал президент корпорации Брэд Смит. «Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сказал Смит в онлайн-интервью Washington Post, передает РИА «Новости». Несмотря на это, добавил глава корпорации, Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России. Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. До этого компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в РФ после начала специальной операции на Украине. Это решение поддержала и американская IT-компания IBM, приостановившая коммерческую деятельность на территории России в начале марта.