Власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из мусора

В качестве альтернативы нынешним дорожным ограждениям власти Нижневартовска рассматривают оцинкованные конструкции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) рассматривают вариант замены дорожных ограждений, в том числе скандальных заборов из переработанного мусора, на оцинкованные конструкции. Подобные в пилотном режиме ранее установили на строящейся улице Нововартовской. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета думы по городскому хозяйству и строительству Дмитрий Давыдов.

«Интересный проект — мы смотрим, что они [заборы на Нововартовской] стоят порядка полутора-двух лет в идеальном состоянии. Но как поведет себя этот цинк, когда дороги будут чистить и посыпать химреагентами, непонятно. Бывает, что в других городах вижу, когда некачественно произведена оцинковка металла, ржавчина проявляется и выглядит гораздо хуже. Красить это в два раза сложнее — двоякая ситуация. Сейчас дорога на Нововартовской не введена в эксплуатацию. Тут необходимо подумать, но это хорошая тема, потому что качественные оцинкованные ограждения не нужно обслуживать и тратить деньги. Рассматриваться эти оцинкованные ограждения будут только на следующий год», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU Давыдов.

Сейчас коммунальщики Нижневартовска приступили к масштабному демонтажу лишних дорожных ограждений. Службы уберут более 8 километров заборов. «Были требования, согласно стандартам, деваться некуда было. Сейчас службы ГИБДД дали предписание, где заборы можно демонтировать. На сегодняшний день те, что демонтируются, только мешали. Например, загораживали обзор при выезде со дворов, на разворотных площадках, чистить снег рядом с ними тоже было невозможно», — уточнил Давыдов.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска выиграли суд у подрядчика, который поставил муниципалитету некачественные уличные ограждения из переработанного мусора. Изготовитель выплатит около 2 млн рублей компенсации и восстановит часть заборов.

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