ВСУ получили ракетные установки США, способные атаковать на большое расстояние
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украину прибыли реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, способные атаковать на большое расстояние. Бойцы вооруженных формирований Украины в районах городов Северодонецк и Лисичанск Луганской народной республики начали сдаваться в плен. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 23 июня.
- На Украину прибыли ракетные установки высокой дальности HIMARS в рамках военной помощи от Министерства обороны США. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что ракетная система способна нанести удар по России в кратчайшие сроки.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал к срочному укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии. Повышение боеготовности необходимо для региональной группировки сил и единой системы ПВО, отметил он.
- Вооруженные силы Украины терпят поражение в Донбассе. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис. Оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию, нет, добавил он.
- Бойцы ВСУ вблизи Северодонецка и Лисичанска десятками сдаются в плен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Боевики вооруженных формирований Украины в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике также подают сигналы о готовности сдаться в плен. Такое заявление сделал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, по территории городов рассредоточены около 1,5-2 тысяч украинских бойцов.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса.
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