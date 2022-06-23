На Украину прибыли опасные ракеты, бойцы ВСУ сдаются в плен. Главное к вечеру 23 июня 23 июня 2022 в 23:12 Размер текста - 17 + ВСУ получили ракетные установки США, способные атаковать на большое расстояние Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину прибыли реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, способные атаковать на большое расстояние. Бойцы вооруженных формирований Украины в районах городов Северодонецк и Лисичанск Луганской народной республики начали сдаваться в плен. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 23 июня. На Украину прибыли ракетные установки высокой дальности HIMARS в рамках военной помощи от Министерства обороны США. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что ракетная система способна нанести удар по России в кратчайшие сроки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал к срочному укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии. Повышение боеготовности необходимо для региональной группировки сил и единой системы ПВО, отметил он.

Вооруженные силы Украины терпят поражение в Донбассе. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис. Оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию, нет, добавил он.

Бойцы ВСУ вблизи Северодонецка и Лисичанска десятками сдаются в плен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Боевики вооруженных формирований Украины в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике также подают сигналы о готовности сдаться в плен. Такое заявление сделал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, по территории городов рассредоточены около 1,5-2 тысяч украинских бойцов. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! На Украину прибыли реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, способные атаковать на большое расстояние. Бойцы вооруженных формирований Украины в районах городов Северодонецк и Лисичанск Луганской народной республики начали сдаваться в плен. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 23 июня. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям