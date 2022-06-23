Россияне собрали более 67 млн рублей на помощь бойцам Донбасса

24 июня 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Россияне за сутки пожертвовали более 67 миллионов рублей на поддержку бойцов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал общественного движения «Народный фронт». «Сегодня марафон поддержки защитников России „За нами правда. Все для победы!“ на канале „Соловьев.Live“ собрал 67 085 030 рублей! 32 310 транзакций за один день! Благодарим каждого, кто присоединился и внес свой вклад в помощь бойцам ЛДНР!», — говорится в сообщении «Народного фронта». Ранее сообщалось, что «Народный фронт» начал масштабный сбор средств военным Донбасса. Также Общероссийский народный фронт запустил сбор сообщений в поддержку защитников ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре.