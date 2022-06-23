Тюменские хоккеисты переходят в другие клубы из-за низких зарплат

Тюменские хоккеисты переходят в более богатые клубы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Хоккеисты тюменского «Рубина» вынуждены уходить в другие клубы из-за малого бюджета на зарплаты игроков. Об этом рассказал директор клуба Александр Попов.

«К сожалению, это участь всех клубов, у которых небольшие бюджеты. Когда команда показывает хорошую игру, то, естественно, у нее на 50 — 80 процентов меняется состав. Хоккеисты уходят в более богатые клубы. Поэтому нет смысла кого-то удерживать. <…> Если, грубо говоря, у нас человек 250 тысяч рублей получал в месяц, то в другом клубе уже 500 — 600», — рассказал Попов «Тюменской арене».

По словам директора клуба, они вынуждены продавать игроков, даже если хоккеисты не хотят уходить из команды. «Даже если бы игроки не хотели уходить, мы были бы вынуждены их отдавать. Форма стала дороже намного, перелеты, гостиницы, питание», — отметил Попов. Он добавил, что клуб сокращает расходы и берет дешевых игроков. При этом вырученные деньги уходят на логистику, форму и другие потребности хоккейной команды.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Рубин» выиграл Кубок Петрова в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Результат был достигнут спустя 11 лет. После чего крупнейшие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали «охоту» за тюменским спортсменом, который стал самым ценным игроком по результатам сезона 2021/22.