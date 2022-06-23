23 июня 2022

Встреча екатеринбургских активистов с послом ФРГ сорвалась

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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, воротников владимир, немецкий флаг
Вечером 23 июня посол Германии устроил закрытый ужин в элитном ресторане Екатеринбурга Фото:

Встреча посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра с «представителями гражданского общества» в Екатеринбурге сорвалась. В приглашениях, которые рассылали активистам (есть в распоряжении URA.RU), говорилось, что разговор «неформальный».

В качестве локации был указан музей Бориса Ельцина («Ельцин Центр»). Однако на ресепшене корреспонденту сказали, что о встрече с послом не слышали. «Встречу, запланированную на 10 утра, отменили», — поделился источник, близкий к оргкомитету мероприятия. Оперативно дозвониться до генконсульства не удалось.

Фон Гайр прибыл в столицу Урала с частным визитом днем 23 июня. Источник агентства утверждал, что у дипломата запланированы встреча с участниками образовательных программ, а также пресс-конференция для ограниченного круга журналистов. Состоялась ли она в итоге, доподлинно не известно. Собеседники URA.RU предполагали, что целью визита фон Гайра может быть мониторинг протестной обстановки на Урале, а также общение с агентами влияния.

Вечером 23-го фон Гайра заметили в ресторане «Барборис» (находится в ЕЦ). Компанию ему составили генконсулы Германии (Матиас Крузе), Великобритании (Ричард Дьюэлл) и Франции (Пьер-Ален Коффинье).

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Встреча посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра с «представителями гражданского общества» в Екатеринбурге сорвалась. В приглашениях, которые рассылали активистам (есть в распоряжении URA.RU), говорилось, что разговор «неформальный». В качестве локации был указан музей Бориса Ельцина («Ельцин Центр»). Однако на ресепшене корреспонденту сказали, что о встрече с послом не слышали. «Встречу, запланированную на 10 утра, отменили», — поделился источник, близкий к оргкомитету мероприятия. Оперативно дозвониться до генконсульства не удалось. Фон Гайр прибыл в столицу Урала с частным визитом днем 23 июня. Источник агентства утверждал, что у дипломата запланированы встреча с участниками образовательных программ, а также пресс-конференция для ограниченного круга журналистов. Состоялась ли она в итоге, доподлинно не известно. Собеседники URA.RU предполагали, что целью визита фон Гайра может быть мониторинг протестной обстановки на Урале, а также общение с агентами влияния. Вечером 23-го фон Гайра заметили в ресторане «Барборис» (находится в ЕЦ). Компанию ему составили генконсулы Германии (Матиас Крузе), Великобритании (Ричард Дьюэлл) и Франции (Пьер-Ален Коффинье).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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