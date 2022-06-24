Российская армия вытесняет украинских военных из Северодонецка

Армия РФ отправила украинских солдат в отступление Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты отступают из Северодонецка под натиском российской армии. Об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

«К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла — растет количество погибших», — написал Гайдай в своем telegram-канале. И солдаты ВСУ, и Национальная гвардия уже получили приказ отходить на новые позиции, добавил он в эфире украинского телеканала «Дом».

В начале июня Сергей Гайдай заявил, что украинской армии придется отступить из Северодонецка. Американский подполковник Дэниел Дэвис утверждал, что Россия в Северодонецке обладает подавляющим преимуществом перед ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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