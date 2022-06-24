РБК: Запад помогает Украине меньше, чем обещал

24 июня 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Украине пообещали оружие на сумму 38,5 млрд. долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны поставили Украине меньше военной техники, чем обещали. США отправили только половину анонсированной помощи, пишет РБК. «Если брать в расчет только поставленную технику и исключить обещания, а также финансовую помощь на военные цели, то на первую половину июня США поставили лишь около 50% от обещанного. Великобритания — 90%, Чехия — 58%, а Германия — 35% от заявленного количества», — пишет РБК. США находятся на первом месте по числу поставок военной техники Украине, на втором месте Польша, затем Британия, передает издание. Запад обещал Киеву отправить военную технику на сумму 38,5 млрд. долларов, сообщает издание. Полностью выполнили свои обещания Польша, Канада, Норвегия, Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Финляндия, Люксембург. Эстония предоставила 98% анонсированной помощи. Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов, ранее США одобрили финансовую помощь Киеву на сумму 40 млрд долларов. Евросоюз отправляет Украине не то оружие, о котором просили, и доставляет его слишком долго, цитирует RT советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Спецоперация на Украине началась 24 февраля для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные страны поставили Украине меньше военной техники, чем обещали. США отправили только половину анонсированной помощи, пишет РБК. «Если брать в расчет только поставленную технику и исключить обещания, а также финансовую помощь на военные цели, то на первую половину июня США поставили лишь около 50% от обещанного. Великобритания — 90%, Чехия — 58%, а Германия — 35% от заявленного количества», — пишет РБК. США находятся на первом месте по числу поставок военной техники Украине, на втором месте Польша, затем Британия, передает издание. Запад обещал Киеву отправить военную технику на сумму 38,5 млрд. долларов, сообщает издание. Полностью выполнили свои обещания Польша, Канада, Норвегия, Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Финляндия, Люксембург. Эстония предоставила 98% анонсированной помощи. Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов, ранее США одобрили финансовую помощь Киеву на сумму 40 млрд долларов. Евросоюз отправляет Украине не то оружие, о котором просили, и доставляет его слишком долго, цитирует RT советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Спецоперация на Украине началась 24 февраля для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.