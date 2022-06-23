Власти ЯНАО придумали как решить важную жилищную проблему

В ЯНАО появится дирекция, контролирующая эксплуатацию зданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве ЯНАО создают новую дирекцию, которая будет контролировать эксплуатацию и обслуживание зданий, принадлежащих округу. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Правительство ЯНАО постановляет создать автономную некоммерческую организацию „Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов“ путем учреждения в целях предоставления услуг, направленных на обеспечение содержания, эксплуатации и техническое обслуживание зданий и сооружений, оборудования и территорий, находящихся в собственности округа», — говорится в документах. Учредителем дирекции назначили управление делами правительства Ямала.

В пресс-службе правительства добавили, что дирекция будет предоставлять услуги, направленные на обеспечение содержания, эксплуатации и обслуживание зданий. На уставную деятельность учреждению выделили субсидию в виде добровольного взноса и в размере 11 600 000 рублей.

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