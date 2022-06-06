Подрядчик отремонтировал фасад здания

Застройщик «Гор-Строй» отремонтировал жилой дом в Салехарде (ЯНАО), фасад которого подпирали краном. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсетях.

«Сегодня представители администрации города и депутаты Городской Думы проинспектировали окончание работ по ремонту стены многоквартирника по ул. Глазкова, 1. Напомним, порывами ветра фасад дома был поврежден», — говорится в сообщении.

Застройщик ООО «Гор-Строй» укрепил конструкции, которые держат фасад и добавил дополнительные каркас и крепления. «Застройщик завершил ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств всего за одну неделю, хотя срок стоял две недели. Далее дом остается на гарантии у застройщика, в случае каких-либо недочетов застройщик устранит их за свой счет», — пояснил начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Кучер.

Ранее URA.RU сообщало, что дом на улице Глазкова в Салехарде во время сильного ветра подпирали строительным краном. Как объяснил подрядчик Виталий Куршин, это делалось для того, чтобы сохранить тепло в здании, не намочить утепление и чтобы подсистема конструкции не развалилась.

Завершился ремонт фасада дома в Салехарде Фото: администрация Салехарда