Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Евросоюз и НАТО организуют коалицию для войны с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
«Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией. Можно сказать для войны», — заявил Лавров.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия исключена из числа стран-партнеров Альянса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает окружать Россию. По словам Патрушева, Альянс рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий, пишет RT.
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