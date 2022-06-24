Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

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Всероссийский форум
ЕС и НАТО хотят объединиться в коалицию, заявил Сергей Лавров Фото:

Евросоюз и НАТО организуют коалицию для войны с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

«Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией. Можно сказать для войны», — заявил Лавров.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия исключена из числа стран-партнеров Альянса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает окружать Россию. По словам Патрушева, Альянс рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий, пишет RT.

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Евросоюз и НАТО организуют коалицию для войны с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией. Можно сказать для войны», — заявил Лавров. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия исключена из числа стран-партнеров Альянса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает окружать Россию. По словам Патрушева, Альянс рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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