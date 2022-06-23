23 июня 2022

Тюменские власти продают кухню за сотни тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За здание кухни и участок под ним хотят получить минимум 1,4 млн рублей Фото:

Правительство Тюменской области продаст здание старой кухни в Тобольске за более чем 300 тысяч рублей. Информация представлена на площадке торгов «Сбербанк-АСТ». Объект, расположенный у памятника культурного наследия, приватизируют вместе с земельным участком.

«Приватизация. Нежилое здание (кухня) и земельный участок, расположенные по адресу: Тюменская область, Тобольск, Декабристов, 50, строение 2. Начальная цена: 332 000 рублей и 1,1 млн рублей соответственно», — говорится в карточке аукциона на сайте площадки для торгов.

Здание кухни расположено вблизи объекта культурного наследия — жилого дома XVIII века постройки. Ранее URA.RU писало, что этот объект ушел с торгов за один рубль. Его приобрел тюменский предприниматель, однако его планы на здание и участок под ним пока неизвестны. Помимо этих лотов ранее власти Тюменской области реализовывали и другие. К примеру, ржавый УАЗ.

Здание кухни хотят продать минимум за 332 тысячи рублей
Фото:

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Правительство Тюменской области продаст здание старой кухни в Тобольске за более чем 300 тысяч рублей. Информация представлена на площадке торгов «Сбербанк-АСТ». Объект, расположенный у памятника культурного наследия, приватизируют вместе с земельным участком. «Приватизация. Нежилое здание (кухня) и земельный участок, расположенные по адресу: Тюменская область, Тобольск, Декабристов, 50, строение 2. Начальная цена: 332 000 рублей и 1,1 млн рублей соответственно», — говорится в карточке аукциона на сайте площадки для торгов. Здание кухни расположено вблизи объекта культурного наследия — жилого дома XVIII века постройки. Ранее URA.RU писало, что этот объект ушел с торгов за один рубль. Его приобрел тюменский предприниматель, однако его планы на здание и участок под ним пока неизвестны. Помимо этих лотов ранее власти Тюменской области реализовывали и другие. К примеру, ржавый УАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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