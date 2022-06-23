Тюменские власти продают кухню за сотни тысяч рублей. Фото

24 июня 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

За здание кухни и участок под ним хотят получить минимум 1,4 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Тюменской области продаст здание старой кухни в Тобольске за более чем 300 тысяч рублей. Информация представлена на площадке торгов «Сбербанк-АСТ». Объект, расположенный у памятника культурного наследия, приватизируют вместе с земельным участком. «Приватизация. Нежилое здание (кухня) и земельный участок, расположенные по адресу: Тюменская область, Тобольск, Декабристов, 50, строение 2. Начальная цена: 332 000 рублей и 1,1 млн рублей соответственно», — говорится в карточке аукциона на сайте площадки для торгов. Здание кухни расположено вблизи объекта культурного наследия — жилого дома XVIII века постройки. Ранее URA.RU писало, что этот объект ушел с торгов за один рубль. Его приобрел тюменский предприниматель, однако его планы на здание и участок под ним пока неизвестны. Помимо этих лотов ранее власти Тюменской области реализовывали и другие. К примеру, ржавый УАЗ. Здание кухни хотят продать минимум за 332 тысячи рублей Фото: «Сбербанк-АСТ» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Правительство Тюменской области продаст здание старой кухни в Тобольске за более чем 300 тысяч рублей. Информация представлена на площадке торгов «Сбербанк-АСТ». Объект, расположенный у памятника культурного наследия, приватизируют вместе с земельным участком. «Приватизация. Нежилое здание (кухня) и земельный участок, расположенные по адресу: Тюменская область, Тобольск, Декабристов, 50, строение 2. Начальная цена: 332 000 рублей и 1,1 млн рублей соответственно», — говорится в карточке аукциона на сайте площадки для торгов. Здание кухни расположено вблизи объекта культурного наследия — жилого дома XVIII века постройки. Ранее URA.RU писало, что этот объект ушел с торгов за один рубль. Его приобрел тюменский предприниматель, однако его планы на здание и участок под ним пока неизвестны. Помимо этих лотов ранее власти Тюменской области реализовывали и другие. К примеру, ржавый УАЗ.