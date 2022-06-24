Пермские власти объяснили, зачем хотят отдать трамваи частнику

Большинство трамваев в Перми выработали свой ресурс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерство транспорта Пермского края объяснило депутатам заксобрания, зачем нужная трамвайная концессия, и почему трамваи будут покупать по цене, которая в два раза превышает стоимость вагонов, купленных в 2019 году. На заседании постоянно действующей рабочей группы заксобрания по дорогам 24 июня, заместитель министра транспорта Александр Полыгалов заявил, что 50% вагонов сегодня выработали свой ресурс. Об этом URA.RU рассказали участники заседания.

«Почему возникла такая необходимость (заключения концессионного соглашения — ред.)? В Перми сегодня работает 166 трамвайных вагонов. Из них у трети год выпуска — до 1999 года. У 39 — 2009 год выпуска, у 45 — 2012. То есть больше 50% вагонов выработали свой ресурс. На 58% трамвайных путей действуют ограничения по скорости», — отметил Полыгалов.

Поучаствовать в пилотном проекте Пермскому краю предложило правительство РФ. В том числе это связано с тем, что в 2019 Пермский край сотрудничал с «Трансмашхолдингом», добавил министр транспорта Андрей Алякринский. Как пояснил один из участников заседания рабочей группы, именно эта компания якобы является бенефициаром ООО «Мовиста регионы Пермь», которая создана в январе 2021 года. И которая выступит концессионером.

Стоимость трамваев в 80 млн рублей, вместе 44 млн рублей за вагон, купленный в 2019 году, продиктована коммерческими предложениями производителей. В январе 2022 года стоимость трамвая составляла 62 млн рублей, сейчас она варьируется от 75 до 80 млн рублей. Это связно с ростом стоимости металла. Ранее с критикой трамвайной концессии выступила пермская оппозиция и депутаты гордумы.

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