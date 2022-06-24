Зам свердловского губернатора стал певцом на «Ночь музыки»

Ионин заранее репетировал свое выступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский музыкальный фестиваль «Ночь музыки» началась с выступления свердловских политиков, бизнесменов и деятелей кульутры города на элитной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Музыкантом на один вечер стал и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Зам губернатора примерил на себя роль музыканта и исполнил песню „Я люблю тебя, жизнь“», — передает корреспондент. Особенно радостно выступление Ионина встретил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев — он соскочил с места и начал активно апплодировать.

Среди гостей также были замечены такие представители власти, как вице-губернаторы Олег Чемезов и Павел Креков, который признавался журналистам, что собирается посетить музыкальные площадки фестиваля после работы.

Ранее стало известно, что заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует выступить с песней на одной из площадок Ural Music Night 24 июня. По словам Ионина, он исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь».

Ионин предварительно репетировал перед выступлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В зале собралось множество представителей власти Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На площадку можно было попасть по приглашениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С приветственной речью выступил директор «Ночь музыки» Евгений Горенбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU