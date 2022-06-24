Креков не уточнил маршрут, но заявил, что точно пойдет послушать музыку Фото: Размик Закарян © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что планирует после работы пройтись по музыкальным площадкам фестиваля «Ночь музыки». Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию Ural Music Night.

«С большим удовольствием сниму пиджак и галстук и тоже отправлюсь на площадки фестиваля. Петь не обещаю, просто поприсутствую. Хочу почувствовать себя человеком, мне очень этого хочется», — заявил вице-губернатор. Он также оставил в тайне свой маршрут по точкам Ural Music Night, сказав, что отправиться «куда глаза глядят».

Также он отметил, что весь день под его окнами на Октябрьской площади репетируют артисты. «Сегодня у меня рабочий день проходит под аккомпанемент, под окнами проходят репетиции во время моих совещаний», — посмеялся заместитель Куйвашева.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, состоится пленэр и казачья выставка.