Вице-канцлер ФРГ стал меньше мыться из-за антироссийских санкций

24 июня 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Роберт Хабек заявил, что значительно сократил время принятия душа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться. Об этом политик заявил в интервью агентству Spiegel. «Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь», — сказал Хабек. Страны Запад ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Однако антироссийские санкции ударили и по тем, кто их ввел. Так, в Евросоюзе затраты на электроэнергию выросли в среднем в пять раз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться. Об этом политик заявил в интервью агентству Spiegel. «Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь», — сказал Хабек. Страны Запад ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Однако антироссийские санкции ударили и по тем, кто их ввел. Так, в Евросоюзе затраты на электроэнергию выросли в среднем в пять раз.