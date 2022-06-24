Вице-канцлер ФРГ стал меньше мыться из-за антироссийских санкций

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться. Об этом политик заявил в интервью агентству Spiegel.
«Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь», — сказал Хабек.
Страны Запад ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Однако антироссийские санкции ударили и по тем, кто их ввел. Так, в Евросоюзе затраты на электроэнергию выросли в среднем в пять раз.
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