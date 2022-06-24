Вице-канцлер ФРГ стал меньше мыться из-за антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Роберт Хабек заявил, что значительно сократил время принятия душа Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться. Об этом политик заявил в интервью агентству Spiegel.

«Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь», — сказал Хабек.

Страны Запад ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Однако антироссийские санкции ударили и по тем, кто их ввел. Так, в Евросоюзе затраты на электроэнергию выросли в среднем в пять раз.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться. Об этом политик заявил в интервью агентству Spiegel. «Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь», — сказал Хабек. Страны Запад ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Однако антироссийские санкции ударили и по тем, кто их ввел. Так, в Евросоюзе затраты на электроэнергию выросли в среднем в пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...