Европейские бизнесмены пожаловались на последствия антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Евросоюза начали ощущать последствия энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. О том, что местные производители не справляются с затратами на электроэнергию, написало китайское агентство «Синьхуа».

«Наши затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. Мы не можем выжить без значительного повышения отпускных цен», — рассказал агентству руководитель отдела поставок одной из немецких компаний по производству стекла Андреас Фат.

Как отметили в издании, основная проблема местных компаний заключается в нехватке сырья из-за отказа европейских стран от импорта российских энергоносителей, в том числе газа. «Затруднительное положение, с которым столкнулась эта энергоемкая немецкая компания, является отражением текущего состояния энергетики в ЕС в целом», — объяснили авторы.

Последствия санкций отразились и на компаниях, занимающихся перевозками, отметили в агентстве. Так, главе одной из транспортных компаний на востоке Франции пришлось потратить на топливо на 17 тысяч евро больше, чем за тот же период прошлого года, узнали журналисты.

Ранее представители Белого дома объявили о начале худшего энергетического кризиса в США за последние 50 лет. Падение экономики связано с тем, что США, так же, как и страны Евросоюза, Великобритания, Япония и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции в связи с началом специальной операции РФ на Украине.

Позже в Конгрессе США признали вину действующего президента Джо Байдена в энергетическом кризисе Соединенных штатов. Жители страны также публично заявляли о провале политики американского лидера из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и дефицита продуктов.