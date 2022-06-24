Энергетики из Тюмени подготавливают Ноябрьск к зимнему сезону

25 июня 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Тюменская компания обеспечила устойчивое энергоснабжение жителям Ноябрьска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В рамках подготовки к будущей зиме, компания «Россети Тюмень» завершила капитальный ремонт подстанции «Владимирская». Тем самым, тюменская компания обеспечила устойчивое энергоснабжение жителям Ноябрьска, сообщает газета « Коммерсант ». «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Владимирская». Центр питания задействован в электроснабжении Ноябрьска. На повышение надежности электроснабжения более 100 тысяч жителей компания направила более 9 млн рублей», — сообщает газета. Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора — основного оборудования подстанции. Устойчивая работа трансформаторов обеспечит город бесперебойным энергоснабжением в условиях низких температур. Ранее URA.RU сообщало что сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» начали подготовку к осенне-зимнему периоду в Тазовском районе ЯНАО. Планируется капитальный ремонт котельных и замена воздушных линий электропередач. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В рамках подготовки к будущей зиме, компания «Россети Тюмень» завершила капитальный ремонт подстанции «Владимирская». Тем самым, тюменская компания обеспечила устойчивое энергоснабжение жителям Ноябрьска, сообщает газета «Коммерсант». «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Владимирская». Центр питания задействован в электроснабжении Ноябрьска. На повышение надежности электроснабжения более 100 тысяч жителей компания направила более 9 млн рублей», — сообщает газета. Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора — основного оборудования подстанции. Устойчивая работа трансформаторов обеспечит город бесперебойным энергоснабжением в условиях низких температур. Ранее URA.RU сообщало что сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» начали подготовку к осенне-зимнему периоду в Тазовском районе ЯНАО. Планируется капитальный ремонт котельных и замена воздушных линий электропередач.