Генсек НАТО предположил, чем закончится конфликт в Украине

Спецоперация в Украине закончится переговорами, считает Столтенберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Конфликт в Украине, вероятнее всего, завершится за столом переговоров. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Скорее всего, эта [спецоперация] закончится за столом переговоров», — приводит El Pais слова генсека.

Столтенберг также заявил, что лучший способ помочь Украине — это «оставаться суверенной и независимой европейской нацией», то есть обеспечить максимально сильную военную и экономическую поддержку Киеву и «продвигать жесткие санкции против России». Он уточнил, что между НАТО и РФ нет глобальной войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конфликт в Украине закончится договором,, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. А политолог Дмитрий Солонников считает, что спецоперация завершится выходом РФ на западную границу страны.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.

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