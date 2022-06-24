В Екатеринбурге «Ночь музыки» посетили 300 тысяч человек

Организаторы подвели итоги фестиваля и рассказали о самых популярных площадках Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Уральскую ночь музыки» посетили 300 тысяч екатеринбуржцев и гостей города, а самой популярной стала площадка на Плотинке, где выступала певица Макsим. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

«Сто музыкальных площадок, которые работали в рамках фестиваля Ural music night, посетили более 300 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга. Крупнейший музыкальный фестиваль России завершился в три часа ночи. Для гостей выступили три тысячи музыкантов — рок и хип-хоп исполнители, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры», — говорится в отчете организаторов.

Больше всего зрителей собралось на Плотинке, где выступала певица Макsим. Послушать исполнительницу пришли порядка 150 тысяч человек. На втором месте по популярности — АК-47, группа стала хедлайнером площадки Hip-Hop Stage. На третьем месте — Uma2rman и экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина. Они выступили на фудмаркете Estory.

«Кульминацией фестиваля стала традиционная акция „Светает“ на Октябрьской площади. Гостям фестиваля раздали 40 тысяч зеркал, с помощью которых они поймали первые лучи солнца под песню „Ночь пройдет, наступит утро ясное…“», — добавляют организаторы.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля стали такие исполнители, как певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN.

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