Екатеринбуржцы превратились в хаотичный хор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» завершился в три часа ночи выступлением группы «Браво» и камерного оркестра B-A-C-H на Октябрьской площади. Вместе с музыкантами тысячи екатеринбуржцев исполнили «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты» и встретили рассвет. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Группа „Браво“ настолько раскачала гостей фестиваля, что они быстро подхватили песню и стали голосит ее на всю площадь», — рассказывает корреспондент. Композиция «Луч солнца золотого» в восьмой раз стала символом окончания фестиваля. Также во время акции участникам раздали зеркала.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля стали такие исполнители, как певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU