ВСУ запустили ракеты «Точка-У» по Херсону

ПВО РФ сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе под Херсоном
Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах
Ранее ракеты такого типа украинская сторона запускала по Донецку. В результате обстрела погибло более 20 человек. Аналогичная ситуация была в Краматорске. Там погибло более 50 человек.
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