ВСУ запустили ракеты «Точка-У» по Херсону

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
ПВО РФ сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе под Херсоном Фото:

Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах

Ранее ракеты такого типа украинская сторона запускала по Донецку. В результате обстрела погибло более 20 человек. Аналогичная ситуация была в Краматорске. Там погибло более 50 человек.

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Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах Ранее ракеты такого типа украинская сторона запускала по Донецку. В результате обстрела погибло более 20 человек. Аналогичная ситуация была в Краматорске. Там погибло более 50 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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