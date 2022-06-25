Киев не прислал ВСУ, находящимся в Артемовске, нового оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты и добровольцы в Артемовске, известном так же, как Бахмут, устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Статья об этом вышла в издании CBC.

«На этой войне рядовой пехотинец — ничто: украинские солдаты на Донбассе чувствуют себя брошенными. Под непрекращающимися бомбардировками и после огромных потерь некоторые украинские военные говорят, что чувствуют себя брошенными своим руководством — умирать в безнадежных условиях», — говорится в материале.

По мнению некоторых представителей ВСУ, «руководство в Киеве мало заботится о тех, кто здесь сражается». Собеседник добавил, что оружия им никто не присылал.

«Есть высшая каста, а есть мы. Мы всего лишь пешки. Высшая каста получает деньги, а мы получаем команду: „Вперед!“ Они просто хотят красивой истории о том, как объединилась Украина. Но здесь нам ***», — дополнил украинский военный.

Бахмут — центр украинской военной логистики. Именно оттуда ВСУ обстреливают мирных жителей ракетами «Точка У», сообщает телеканал 360. Последний обстрел произошел днем 25 июня. В Артемовске расположен транспортный узел и именно в этом районе решится судьба всей операции по освобождению республик Донбасса, передает Дни.ру.

Сама спецоперация проходит вынужденно — после усиления военного конфликта между ДНР, ЛНР и украинскими военными, которые возобновили обстрелы мирного населения на этих территория. Соответственно, основные цели операции российских войск — защита мирных жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация территорию.

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