CBC: Киев бросил украинских военных на Донбассе. «Нам здесь ***»

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
Киев не прислал ВСУ, находящимся в Артемовске, нового оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты и добровольцы в Артемовске, известном так же, как Бахмут, устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Статья об этом вышла в издании CBC.

«На этой войне рядовой пехотинец — ничто: украинские солдаты на Донбассе чувствуют себя брошенными. Под непрекращающимися бомбардировками и после огромных потерь некоторые украинские военные говорят, что чувствуют себя брошенными своим руководством — умирать в безнадежных условиях», — говорится в материале.

По мнению некоторых представителей ВСУ, «руководство в Киеве мало заботится о тех, кто здесь сражается». Собеседник добавил, что оружия им никто не присылал.

«Есть высшая каста, а есть мы. Мы всего лишь пешки. Высшая каста получает деньги, а мы получаем команду: „Вперед!“ Они просто хотят красивой истории о том, как объединилась Украина. Но здесь нам ***», — дополнил украинский военный.

Бахмут — центр украинской военной логистики. Именно оттуда ВСУ обстреливают мирных жителей ракетами «Точка У», сообщает телеканал 360. Последний обстрел произошел днем 25 июня. В Артемовске расположен транспортный узел и именно в этом районе решится судьба всей операции по освобождению республик Донбасса, передает Дни.ру.

Сама спецоперация проходит вынужденно — после усиления военного конфликта между ДНР, ЛНР и украинскими военными, которые возобновили обстрелы мирного населения на этих территория. Соответственно, основные цели операции российских войск — защита мирных жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация территорию.

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Украинские солдаты и добровольцы в Артемовске, известном так же, как Бахмут, устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Статья об этом вышла в издании CBC. «На этой войне рядовой пехотинец — ничто: украинские солдаты на Донбассе чувствуют себя брошенными. Под непрекращающимися бомбардировками и после огромных потерь некоторые украинские военные говорят, что чувствуют себя брошенными своим руководством — умирать в безнадежных условиях», — говорится в материале. По мнению некоторых представителей ВСУ, «руководство в Киеве мало заботится о тех, кто здесь сражается». Собеседник добавил, что оружия им никто не присылал. «Есть высшая каста, а есть мы. Мы всего лишь пешки. Высшая каста получает деньги, а мы получаем команду: „Вперед!“ Они просто хотят красивой истории о том, как объединилась Украина. Но здесь нам ***», — дополнил украинский военный. Бахмут — центр украинской военной логистики. Именно оттуда ВСУ обстреливают мирных жителей ракетами «Точка У», сообщает телеканал 360. Последний обстрел произошел днем 25 июня. В Артемовске расположен транспортный узел и именно в этом районе решится судьба всей операции по освобождению республик Донбасса, передает Дни.ру. Сама спецоперация проходит вынужденно — после усиления военного конфликта между ДНР, ЛНР и украинскими военными, которые возобновили обстрелы мирного населения на этих территория. Соответственно, основные цели операции российских войск — защита мирных жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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