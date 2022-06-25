Путин отказал Лукашенко в просьбе зеркально ответить НАТО

25 июня 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в ответе НАТО пока нет необходимости Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил помощи у президента РФ Владимира Путина ответить на полеты авиации НАТО с ядерным вооружением у границ Беларуси. Путин ответил ему отказом. Об этом глава государства заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», — пояснил президент России. При этом Путин согласился, что необходимо заботится о безопасности стран СНГ. Трансляция встречи лидеров двух стран велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетного комплекса «Искандеры М». «Искандер М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил помощи у президента РФ Владимира Путина ответить на полеты авиации НАТО с ядерным вооружением у границ Беларуси. Путин ответил ему отказом. Об этом глава государства заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», — пояснил президент России. При этом Путин согласился, что необходимо заботится о безопасности стран СНГ. Трансляция встречи лидеров двух стран велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетного комплекса «Искандеры М». «Искандер М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.