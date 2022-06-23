Часть россиян получит прибавку к зарплате с 1 июля

24 июня 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Зарплата россиян, привязанная к МРОТ, будет увеличена с 1 июля, напомнил Дмитрий Дударев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), с 1 июля увеличат свой доход на 10%. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации МРОТ на 10% с 1 июня. Также были повышены размеры пенсий и социальных выплат. В связи с индексацией зарплата россиян, привязанная к МРОТ, будет увеличена, заявил агентству «Прайм» Дмитрий Дударев. «Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят», — добавил он. Однако эксперт уточнил, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ, а начисляются поверх этого показателя. Дударев объяснил, что вся зарплата за полный месяц должна быть не ниже МРОТ, оклад может быть меньше установленного минимального размера. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), с 1 июля увеличат свой доход на 10%. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации МРОТ на 10% с 1 июня. Также были повышены размеры пенсий и социальных выплат. В связи с индексацией зарплата россиян, привязанная к МРОТ, будет увеличена, заявил агентству «Прайм» Дмитрий Дударев. «Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят», — добавил он. Однако эксперт уточнил, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ, а начисляются поверх этого показателя. Дударев объяснил, что вся зарплата за полный месяц должна быть не ниже МРОТ, оклад может быть меньше установленного минимального размера. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ.