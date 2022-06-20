В России намерены увеличить ежемесячные пособия на 50%

21 июня 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Размер ежемесячных денежных выплат планируют увеличить на 50% Фото: Илья Московец © URA.RU Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в России предлагают увеличить на 50%. Советующую инициативу планируют внести в Госдуму депутаты от ЛДПР в ближайшее время. «Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат», — приводят «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации. Как отмечает издание, в ряде фракций заявили о готовности поддержать законопроект. В частности, положительно к инициативе отнеслись в партиях КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». В «Единой России» и «Новых людях» обещали изучить инициативу после ее внесения. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%. Следующая индексация пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в России предлагают увеличить на 50%. Советующую инициативу планируют внести в Госдуму депутаты от ЛДПР в ближайшее время. «Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат», — приводят «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации. Как отмечает издание, в ряде фракций заявили о готовности поддержать законопроект. В частности, положительно к инициативе отнеслись в партиях КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». В «Единой России» и «Новых людях» обещали изучить инициативу после ее внесения. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%. Следующая индексация пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля.