В ГД предложили принимать выпускников школ на контрактную службу

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить принимать на военную службу по контракту выпускников российских школ. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Комитет Государственной думы по обороне дополнил проект поправок к ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому предлагается разрешить принимать на военную службу по контракту «граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование», если они подлежат призыву, то есть выпускников школ. Согласно пояснительной записке, «данное изменение позволит расширить источники пополнения кадровыми ресурсами специальной службы». Поправки рассмотрят во втором чтении 28 июня.
28 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь проходить контрактную военную службу могут граждане с 18 лет. При этом верхний возрастной предел, ранее составлявший 40 лет, не установлен.
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