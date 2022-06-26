ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

ВСУ задействовали РСЗО БМ-21 «Град» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВВСУ по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк. Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — сообщили в СЦКК.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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