Юлия Чичерина возложила цветы к памятнику первому главе ДНР. Видео

26 июня 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Певица активно поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, возложила цветы к бюсту первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Видео с церемонии появилось в официальном telegram-канале певицы. «Ты увидишь Победу, Батя! 26 июня родился Александр Владимирович Захарченко», — написала Чичерина. К посту она прикрепила совместную фотографию, а позже поделилась в telegram-канале видео, как возлагает цветы к бюсту Захарченко в городе Шахтерске. Здесь она даст концерт в честь дня рождения первого главы ДНР. Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Первый глава ДНР Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка, напоминает «Национальная служба новостей». В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Это же позже подтвердил президент РФ Владимир Путин. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, возложила цветы к бюсту первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Видео с церемонии появилось в официальном telegram-канале певицы. «Ты увидишь Победу, Батя! 26 июня родился Александр Владимирович Захарченко», — написала Чичерина. К посту она прикрепила совместную фотографию, а позже поделилась в telegram-канале видео, как возлагает цветы к бюсту Захарченко в городе Шахтерске. Здесь она даст концерт в честь дня рождения первого главы ДНР. Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Первый глава ДНР Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка, напоминает «Национальная служба новостей». В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Это же позже подтвердил президент РФ Владимир Путин.