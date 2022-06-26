Baza: ВСУ обстреляли российскую нефтевышку в Черном море

В Черном море обстреляна вышка «Черноморнефтегаза». Предположительно, удар был нанесен ракетой.
«Удар был нанесен этой ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) „Таврида“. Пострадавших в результате обстрела нет», — пишет Baza.
Снаряд попал в вертолетную площадку. Удар оставил после себя почти пятиметровую дыру.
Ранее ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Минобороны РФ провело спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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