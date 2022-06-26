В Лисичанске окружили советников Зеленского

26 июня 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

По данным Народной милиции ЛНР, советники Зеленского пытаются покинуть город Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Народной милиции ЛНР пытаются задержать высокопоставленных работников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас представители Киева находятся в Лисичанске, сообщили в НМ ЛНР. «В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сказал собеседник ТАСС из Народной милиции ЛНР. Он уточнил, что принимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли покинуть город. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Сотрудники Народной милиции ЛНР пытаются задержать высокопоставленных работников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас представители Киева находятся в Лисичанске, сообщили в НМ ЛНР. «В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сказал собеседник ТАСС из Народной милиции ЛНР. Он уточнил, что принимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли покинуть город. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.