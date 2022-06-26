26 июня 2022
25 июня 2022

Юрий Лоза усомнился в адекватности руководства украинской армии. Скрин

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Бард не понимает, зачем ВСУ нанесли удары рядом с Одессой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал руководство украинской армии из-за ударов ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», из-за которых в Черном море произошел разлив нефти. Об этом он заявил в собственном telegram-канале.

«В новостях сказали, что „в Черном море произошел разлив нефти в результате ударов, нанесенных ВСУ по платформам ‚Черноморнефтегаза‘. По оценкам специалистов, площадь составляет девять квадратных километров, и пятно медленно движется в сторону Румынии“. Вопрос к украинцам — зачем бомбить вышки у собственных берегов? Эти удары принесут больше вреда украинской экономике, а не российской. <…> После этого будете утверждать, что в руководстве украинской армии есть адекватные люди?», — заявил бард.

Об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда Минобороны РФ провело спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации. После этого ВСУ нанесли повторный удар по российской нефтевышке в Черном море. Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив после себя почти пятиметровую дыру.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал руководство украинской армии из-за ударов ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», из-за которых в Черном море произошел разлив нефти. Об этом он заявил в собственном telegram-канале. «В новостях сказали, что „в Черном море произошел разлив нефти в результате ударов, нанесенных ВСУ по платформам ‚Черноморнефтегаза‘. По оценкам специалистов, площадь составляет девять квадратных километров, и пятно медленно движется в сторону Румынии“. Вопрос к украинцам — зачем бомбить вышки у собственных берегов? Эти удары принесут больше вреда украинской экономике, а не российской. <…> После этого будете утверждать, что в руководстве украинской армии есть адекватные люди?», — заявил бард. Об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда Минобороны РФ провело спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации. После этого ВСУ нанесли повторный удар по российской нефтевышке в Черном море. Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив после себя почти пятиметровую дыру. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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