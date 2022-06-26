Юрий Лоза усомнился в адекватности руководства украинской армии. Скрин

27 июня 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Бард не понимает, зачем ВСУ нанесли удары рядом с Одессой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал руководство украинской армии из-за ударов ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», из-за которых в Черном море произошел разлив нефти. Об этом он заявил в собственном telegram-канале. «В новостях сказали, что „в Черном море произошел разлив нефти в результате ударов, нанесенных ВСУ по платформам ‚Черноморнефтегаза‘. По оценкам специалистов, площадь составляет девять квадратных километров, и пятно медленно движется в сторону Румынии“. Вопрос к украинцам — зачем бомбить вышки у собственных берегов? Эти удары принесут больше вреда украинской экономике, а не российской. <…> После этого будете утверждать, что в руководстве украинской армии есть адекватные люди?», — заявил бард. Об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда Минобороны РФ провело спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации. После этого ВСУ нанесли повторный удар по российской нефтевышке в Черном море. Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив после себя почти пятиметровую дыру. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Скрин поста Юрия Лозы в telegram-канале Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал руководство украинской армии из-за ударов ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», из-за которых в Черном море произошел разлив нефти. Об этом он заявил в собственном telegram-канале. «В новостях сказали, что „в Черном море произошел разлив нефти в результате ударов, нанесенных ВСУ по платформам ‚Черноморнефтегаза‘. По оценкам специалистов, площадь составляет девять квадратных километров, и пятно медленно движется в сторону Румынии“. Вопрос к украинцам — зачем бомбить вышки у собственных берегов? Эти удары принесут больше вреда украинской экономике, а не российской. <…> После этого будете утверждать, что в руководстве украинской армии есть адекватные люди?», — заявил бард. Об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда Минобороны РФ провело спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации. После этого ВСУ нанесли повторный удар по российской нефтевышке в Черном море. Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив после себя почти пятиметровую дыру. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.