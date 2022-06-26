CNN: США готовы поставить Киеву системы ПРО большой дальности

Джо Байден намерен отправить на Украину системы ПРО большой дальности Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти США в ближайшее время планируют объявить о намерении поставить Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в американской администрации.

Согласно представленным данным, ранее в Германии американский президент Джо Байден намекал на то, что Вашингтон намерен отправить Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы». Вместе с тем, помимо систем ПРО США, возможно объявят о решении поставить на Украину другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, отметил собеседник телеканала.

США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Последний пакет военной помощи Киеву включал в себя вооружение на 450 млн долларов. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой для самой Украины и всей Европы, сообщалось ранее.

В середине июля США намерены передать Украине новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщал телеканал CNN. Ранее Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!