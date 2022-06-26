Из-за нарушений на выборах аннулированы десятки голосов курганцев

Всего было аннулировано 47 бюллетеней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время выборов в думу Кетовского муниципального округа Курганской области из-за двух жалоб были аннулированы 47 бюллетеней. Об этом 27 июня на брифинге сообщил глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с нарушением процедуры осуществления голосования вне помещения, простым языком — голосование на дому, две жалобы были удовлетворены. В соответствии с этими решениями 47 бюллетеней были признаны недействительными. По одной жалобе было отказано в удовлетворении», — рассказал Скиндерев.

Скиндерев объяснил, что вне помещения в голосовании должны участвовать два члена избирательной комиссии, а в этих случаях был только один член УИК. Он добавил, что всего было 5134 бюллетеня, так что это аннулирование 47 из них не может повлиять на результат. Нарушения выявили только в Кетовском муниципальном округе.

26 июня в регионе прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Общая явка составила 14,75%, всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%. 5 из 36 избранных депутатов — самовыдвиженцы.