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Из-за нарушений на выборах аннулированы десятки голосов курганцев

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Выборы- 2021. Курган , наблюдатели, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Всего было аннулировано 47 бюллетеней Фото:

Во время выборов в думу Кетовского муниципального округа Курганской области из-за двух жалоб были аннулированы 47 бюллетеней. Об этом 27 июня на брифинге сообщил глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с нарушением процедуры осуществления голосования вне помещения, простым языком — голосование на дому, две жалобы были удовлетворены. В соответствии с этими решениями 47 бюллетеней были признаны недействительными. По одной жалобе было отказано в удовлетворении», — рассказал Скиндерев.

Скиндерев объяснил, что вне помещения в голосовании должны участвовать два члена избирательной комиссии, а в этих случаях был только один член УИК. Он добавил, что всего было 5134 бюллетеня, так что это аннулирование 47 из них не может повлиять на результат. Нарушения выявили только в Кетовском муниципальном округе.

26 июня в регионе прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Общая явка составила 14,75%, всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%. 5 из 36 избранных депутатов — самовыдвиженцы.

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Во время выборов в думу Кетовского муниципального округа Курганской области из-за двух жалоб были аннулированы 47 бюллетеней. Об этом 27 июня на брифинге сообщил глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев, передает корреспондент URA.RU. «В связи с нарушением процедуры осуществления голосования вне помещения, простым языком — голосование на дому, две жалобы были удовлетворены. В соответствии с этими решениями 47 бюллетеней были признаны недействительными. По одной жалобе было отказано в удовлетворении», — рассказал Скиндерев. Скиндерев объяснил, что вне помещения в голосовании должны участвовать два члена избирательной комиссии, а в этих случаях был только один член УИК. Он добавил, что всего было 5134 бюллетеня, так что это аннулирование 47 из них не может повлиять на результат. Нарушения выявили только в Кетовском муниципальном округе. 26 июня в регионе прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Общая явка составила 14,75%, всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%. 5 из 36 избранных депутатов — самовыдвиженцы.
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