Аукцион по продаже типографии состоится 15 июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Шумиха Курганской области местные власти выставили на продажу здание типографии. Стоимость объекта составляет 4,5 миллиона рублей. В прошлом году здание продавали в два раза дороже. Соответствующее объявление опубликовано на информационном портале «Торги» по продаже госимущества региона.

«Наименование объекта: нежилое здание (типография). Площадь: 2310,7 квадратных метров. Здание оснащено коммуникациями: водопровод, канализация, отопление (отключено), электроснабжение. Техническое состояние удовлетворительное. Вид права: муниципальная собственность. Начальная цена: 4 500 000, 00 рублей», — указано в объявлении. В эту стоимость также входит трансформаторная подстанция, склад-гараж для большегрузных машин и земельный участок. Общая площадь объектов более восьми тысяч квадратных метров. Аукцион назначен на 15 июля 2022 года.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники продают кирпичный завод по цене «двушки». Общая стоимость недостроенного здания c котельной и подстанцией составляет более трех миллионов рублей. Также в Курганской области выставили на продажу три школьных автобуса общей стоимостью более 400 тысяч рублей.

В прошлом году здание типографии продавали за 9 млн рублей Фото: информационный портал «Торги»