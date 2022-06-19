Школьные автобусы продают в Петуховском и Целинном районах Курганской области (архивное фото) Фото: Александр Кадников © URA.RU

Три школьных автобуса выставили на продажу в Курганской области. Общая стоимость транспортных средств составляет более 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Торги России».

«Информация о лоте. Продается автобус для перевозки детей ПАЗ-32053-70 в деревне Красный Октябрь Целинного района. Год выпуска: 2008. Начальная цена — 244 000 рублей», — говорится в объявлении.

В городе Петухово Курганской области продается автобус 2009 года за 100 000 рублей. В информации указано, что транспортное средство требует капитального ремонта, однако находится в рабочем состоянии. Еще один автобус 2010 года выпуска продают за 93 000 рублей. Ранее школьный транспорт не смогли продать на аукционе 9 июня. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

URA.RU сообщало о том, что в Каргапольском муниципальном округе Курганской области продают два школьных автобуса. Общая стоимость транспортных средств составила около 170 тысяч рублей.

В Целинном районе Курганской области школьный автобус продают за 244 000 рублей Фото: сайт «Торги России»

В городе Петухово продают школьный автобус 2009 года за 100 000 рублей Фото: сайт «Торги России»

Еще один школьный автобус продается за 93 000 рублей Фото: сайт «Торги России»